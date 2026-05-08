大ヒット作『ゴジラ-1.0』（23）からNHKの大河ドラマ「光る君へ」（24）まで、幅広い作品で活躍を続ける佐々木蔵之介。その主演最新作が、幕末の京都の小さな村を舞台にした医療時代劇『幕末ヒポクラテスたち』（5月8日公開）だ。中国・唐由来の漢方医と西洋医学を学んだ蘭方医が競い合っていた時代、病に苦しむ人々を救うために奮闘する蘭方医・太吉の日常が、ユーモアを交えて人情味豊かに描かれる。本作は、『ヒポクラテスた