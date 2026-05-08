「新人はAI使用禁止」生成AIが当たり前のツールになりつつある今、そんな逆行とも見える判断をする企業が出てきている。きっかけは、あるIT企業で起きた出来事だった。配属されたばかりの新人がAIを使って開発を進め、「1週間で完成しました」と報告。しかし中身を確認すると、そこには800件以上のエラーが積み上がっていた。本人はAIが書いたコードをほとんど理解しておらず、どこを直せばいいのかも分からなかったという。いま、