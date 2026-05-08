人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。海外で道に迷ってしまったときや物を失くしてしまったときなどに誰かに助けてもらった際、「ありがとう」の一言だけでなく、「助かりました」と付け加えると、より感謝の気持ちを伝えることができますよね。そこで今