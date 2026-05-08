【モデルプレス＝2026/05/08】フジテレビでは、5月のゴールデンウィークスペシャルとして、2日放送に続き、9日21時から2週連続となる『逃走中シークレットミッション〜真実〜』を放送する。【写真】M!LK塩崎太智、話題の“初期装備ニキ”姿◆「逃走中」2週連続スペシャル完結編2週連続スペシャルの完結編となる今回の放送の舞台は先週に引き続き、昭和レトロな雰囲気漂う埼玉・西武園ゆうえんち。逃走者たちを取り巻く環境は一気に