【ワシントン共同】米オンラインメディアのセマフォーは7日、トランプ米政権が半導体のエヌビディアやITのアップルなど米大手企業のトップに、トランプ大統領の中国訪問への同行を持ちかける計画だと報じた。トランプ氏は14、15日の日程で訪中し、習近平国家主席との首脳会談に臨む予定。報道によると、他の大手企業では石油のエクソンモービル、航空機のボーイング、半導体のクアルコムなどの幹部が招待リストに含まれている