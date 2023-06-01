ももいろクローバーZが、5月8日より全国で放映されるフマキラーの虫よけ『スキンベープ』新CM『みんなのムチューを応援！』篇に出演。また、同CMのテーマソングとして、新曲「ムネモシュネ」が起用された。 （関連：【画像あり】ももいろクローバーZ、『スキンベープ』新CM『みんなのムチューを応援！』篇より） 同CMでは、自然豊かな公園で虫取りに夢中な少年