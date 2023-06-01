【「弱虫ペダル」100巻記念魅力再発見キャンペーン】 開催期間：5月8日～5月21日 【拡大画像へ】 NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」において、「『弱虫ペダル』100巻記念魅力再発見キャンペーン」を実施する。期間は5月8日より5月21日まで。 本キャンペーンでは、渡辺航氏からのお祝いイラストの公開に加え、