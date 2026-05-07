福島県の磐越自動車道で21人が死傷したバス事故で、警察は過失運転致死傷の疑いでマイクロバスを運転していた68歳の男を逮捕しました。【映像】逮捕された容疑者過失運転致死傷の疑いで逮捕されたのは新潟県胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）です。警察によりますと若山容疑者は6日、福島県郡山市の磐越道上りで新潟県の北越高校の生徒20人が乗るマイクロバスを道路脇にある緩衝ドラムやガードレールに衝突させ、新潟市の