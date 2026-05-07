5月に入って政府・日銀が、4兆円を超える規模の為替介入をした可能性があることがわかりました。【映像】政府・日銀 5月も為替介入か外国為替市場の円相場は6日午後、1ドル＝157円台後半から急速に2円以上、円高に振れました。今月1日と4日にも1円以上、急上昇していて、市場では、政府・日銀がこの期間に為替介入をした可能性が高いという見方が広がっています。複数の金融取引の仲介会社によりますと、7日に公表された1