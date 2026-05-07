最大で12連休だったゴールデンウィークが終わり、日常の風景が戻りました。JR鹿児島中央駅では、新たな気持ちで職場や学校に向かう人たちがいる一方、長い休み明けで普段の生活リズムに戻すのが大変だった人もいたようです。（記者）「連休明けの鹿児島中央駅前です。スーツや制服を着た方も多く、いつもの平日の日常が戻っているように感じます」ゴールデンウィークが明けた7日朝の鹿児島中央