【モデルプレス＝2026/05/07】女優の木村文乃が5月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】「親近感湧く」38歳ママ女優、焼き加減抜群「ワンオペヘトヘト飯」公開◆木村文乃「ワンオペヘトヘト飯」披露木村は、自身の食生活について「食事嫌いだった10代 外食かデリバリーだった20代 好きが義務になり自炊から遠ざかった30代」と回顧。「40目前のこの歳になって 毎日とりあえず何かしら作る様になって