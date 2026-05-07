100万人目の来店者旬感広場総社市岡谷 2年余りで100万人です。岡山県総社市岡谷の農産物直売所を核とした複合施設、「旬感広場」の来店者数が7日、100万人を突破しました。 100万人目の来店者となったのは、倉敷市の片岡優花さんと陽彩さんの親子です。記念品として岡山県産の米などが贈られました。 （100万人目の来店者／片岡優花さん・陽彩さん）「ありがとうございます」「記念すべき100万人ということでありが