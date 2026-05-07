会社の設立は、正しいプロセスを踏めば自身で行うことも可能です。しかし、法律の知識や正確な手続きが求められ、十分な注意が必要です。本記事では『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』から一部を抜粋し、自力で会社設立の手続きを行う際の流れと注意点、トラブルになりやすいポイントと回避策を解説します。自力で会社設立する場合の注意点会社設立を自分の手で進めることは、費用を抑えながら