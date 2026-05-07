日大芸術学部に入学したお笑いコンビ、ナイツ土屋伸之（47）が7日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。爆笑問題太田光が「日芸は美大ではない」と訴えていることの影響を語った。オープニングで、パーソナリティーの清水ミチコがリスナーからのメールを紹介。土屋がレギュラー出演するNHK・Eテレ「3か月でマスターする西洋美術」について「土屋さんの西洋美術の番組が好きなんですが、第1回は『