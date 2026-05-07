スキンケアブランド「ウテナモイスチャー」を展開する株式会社ウテナが2026年5月6日にXを更新。全編AIを活用して制作したアニメーションCM「潤い戦士 モイスチャー」を巡る騒動について謝罪し、動画を削除することを報告した。「様々な方にご不快な思いやご心配をおかけしました」問題となっているのは、5月1日に公式YouTubeチャンネルで公開された「ウテナ モイスチャー」の新CM動画「潤い戦士 モイスチャー」。メガネを欠けたロ