俳優の石田純一（72）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。かつてのモテっぷりを証明する驚きのエピソードを明かした。この日は「最高年収3億円！イケイケバブル天狗」として素顔を隠し、天狗（てんぐ）の扮装をして登場。進行役の原田葵アナウンサーは「バブル期に稼いだ額はおよそ20億円。1億5000万円の別荘をキャッシュで購入」とも紹介された。そうして登場すると、進行役の原田葵