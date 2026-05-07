明日8日(金)以降は、南の海上や北海道の北をたびたび低気圧が進むでしょう。8日(金)から9日(土)と12日(火)は、気圧の変化による影響度が大きくなる所があります。頭痛やめまいなどの症状が出やすい方は、早めに対策をしてください。気圧の変化が大きい日は?この先1週間は、沖縄付近から南の海上に前線がのび、低気圧がたびたび列島を挟むように進むでしょう。気圧変化によって頭痛やめまいなどの症状が出やすい方は、注意が必要で