お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が、高校入学祝いに買ってもらったという腕時計を披露。かつて大流行した「超おしゃれ」なデジタルウォッチに同世代芸人たちが大興奮した。【映像】濱家が買ってもらったエモすぎる腕時計5月6日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一山内健司がMCを務め、80年代生まれの“同世代”芸人を集めて新企画「一番エモいの出そうぜ!」を