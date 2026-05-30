アビスパ福岡は30日、2026-27シーズンに着用するユニフォームのデザインを発表した。販売の詳細に関しては後日、改めて告知するという。クラブはデザインコンセプトについて公式サイトで「原点を見つめ直し、ここから共に。日常に寄り添う一着」とし、以下のように紹介している。「アビスパ福岡のベースであるネイビー。その深みをシンプルに表現した濃淡のストライプをベースとしました」「襟と袖には、蜂をモチーフにした幾