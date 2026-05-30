行きたくない！ これは絶対行っちゃいけないやつ！自分の心を守るためにも断るのですが、その場のノリを重視するこの夫がそれを許すわけがありません。連れていかれると案の定、苦痛な時間に…!?>>【まんが】容姿いじりをする夫(ウーマンエキサイト編集部)