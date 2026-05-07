2025-26シーズンSVリーグ男子レギュラーシーズンは、サントリーサンバーズ大阪が40勝4敗という9割を超える圧倒的な勝率で優勝した。 チャンピオンシップを制した昨季も、レギュラーシーズンは36勝8敗と高い勝率だったが、1勝差で惜しくも大阪ブルテオンに届かず2位だった。 その昨季との違いを、今季サントリーでキャプテンを務める髙橋藍はこう語った。