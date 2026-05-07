2026年春ドラマの最注目作といえば、佐野亜裕美P×蛭田直美脚本、黒木華×野呂佳代W主演の『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）だろう。そこには微塵も異論の余地がない。しかし、春ドラマには甚だ悩ましい問題もある。それは、木曜深夜にドラマの「本気」が集まっていることだ。 参考：鈴木福×あのが体現する“絶望の青春”TVドラマ版『惡の華』が暴く自意識の正体 ●地上波×配信がタッグを組んだ、木曜深夜の“異常