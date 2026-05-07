集英社『週刊ヤングジャンプ』主催のコンテスト「制コレ24」で選ばれた逸材であり、俳優としても大きな期待を集める小森香乃（17）の1stイメージ作品『純白の17歳』（5月29日発売）が、動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて独占先行配信されることが決定した。【写真】カラダ柔らかい！バレエ姿を披露する小森香乃「純白の17歳」小森は2008年8月6日生まれ、東京都出身。集英社『週刊ヤングジャンプ』主催のコンテ