将棋の藤井聡太六冠が、勝てば防衛に王手をかける「名人戦」七番勝負の第3局が石川県で始まりました。 【写真を見る】藤井聡太六冠(23)ストレート防衛に王手なるか 糸谷哲郎九段(37)が挑む 名人戦第3局始まる 石川･七尾市 将棋の八大タイトルで、最も長い歴史を誇る「名人戦」。今期は、4連覇を目指す藤井聡太六冠(23)に名人戦に初出場する糸谷哲郎九段(37)が挑戦しています。 ストレート防衛に王手なるか 第3局は