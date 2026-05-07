ローソンは5月5日より、抹茶で有名な京都・宇治の老舗茶舗ブランド「森半」とコラボレーションしたスイーツ3品を、全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「Uchi Café×森半濃い抹茶しっとりビスケットサンド」今回は、天保7年(1836年)に京都・宇治で創業した、歴史ある老舗茶舗ブランド「森半」とコラボ。日本茶の歴史とともに歩み、最高級の抹茶や玉露は品評会で数多くの賞を受賞している森半の濃厚な抹茶を使用