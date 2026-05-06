とちぎテレビ 事件や行方不明者の捜索などに協力する警察犬の日ごろの訓練の成果を競う競技会が６日、下野市の警察犬訓練所で開かれました。 この競技会は、公益社団法人日本警察犬協会栃木支部が主催する６０年以上続く催しです。 警察の要請に応じて捜査に協力する嘱託の警察犬や警察犬を目指している犬など合わせて６１頭と指導士と愛犬家２７人が出場しました。 競技は、足跡の臭いをたどり犯人や行方不明者を発