フリーアナウンサーの松下由依（28）が7日までに自身のインスタグラムを更新。どアップの自撮りメガネ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「先日、お気に入りのメガネをかけて歩いていたら片方のレンズがいつの間にか無くなっていて。すぐさまレンズ交換に」と明かした。「すると新しく出たばかりのチークレンズと出会えて即購入。お顔の血色がよく見えるのでお気に入りですっ」とお気に入りのメガネどアップ自撮りショッ