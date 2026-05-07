私はユウカ。義母に付き添われて病院へ行った夫。しかし、帰宅するとベッドでスマホゲームをやり放題、部屋はゴミで散らかっています。体調を尋ねると、大げさに寒気を訴える夫。しかし、好きなことはできるというのは都合がよすぎます。最後には、検査で陰性だったにもかかわらず、「インフルエンザかもしれない！」と私に職場への連絡を頼もうとする始末。高熱で電話もメールもできないと言いながら、ゲームはやめる気がないよう