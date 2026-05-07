５月２日に東京ドームで行われたボクシング井上尚弥−中谷潤人の世紀の興行でラウンドガールを務め、話題となったグラビアアイドルの佐々木萌香（２８）の同興行翌日の姿が反響を呼んだ。元ＡＮＡのグランドスタッフで、スカウトを受けて転身、「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー２３−２４」も受賞している佐々木。翌日には富士スピードウェイで行われた「ＳＵＰＥＲＧＴ」でレースクイーンを担当。強風の中でゲスト訪れ