国民的アイドルグループ・嵐のラストライブツアーの最中、リーダーの大野智（45）が週刊文春に「禁じられた愛」を報じられ、話題となっている。【写真】嵐の大野智と相葉雅紀、二宮和也が通信制高校で学んだそれぞれの事情概要はこうだ。大野が10年前に交際をフライデーされ、当時、ジャニーズ事務所に“今後、大野とは関わらない”という誓約書を書かされて芸能界を引退したとされる元女優のA子さんと、ライブの合間に逢瀬を