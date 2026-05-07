ダイソーで見つけた香り付き蛍光ペンは、見た目の可愛さに思わず驚くユニークな文房具。まるでミニチュアドリンクのようなデザインで、振ると中の粒がシャカシャカ動く遊び心も満載です。実際に蛍光ペンとして使えるだけでなく、フルーティーな香りがふんわり広がり、勉強や仕事の合間にちょっとした癒しを与えてくれます♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：蛍光ペン（タピオカ型）価格：￥110（税込）販売ショップ：