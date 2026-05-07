「期間限定」という言葉につられたり、自分へのご褒美だからと言い訳をしたりして、つい浪費してしまう人は多いのではないでしょうか。浪費の裏にはどのような心理が隠れているのでしょうか。必要なものだけを買うための考え方の工夫や、浪費を止める仕組みなども含め、節約アドバイザーの節約主婦さくのんさんに聞きました。【要注意】「えっ…知らなきゃヤバイ」これがお金がたまらない人の“悪習慣”です！「ストレス」が潜