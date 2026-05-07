「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）またも「遥人無双」だ。阪神の高橋遥人投手（３０）が球団では１９６６年のバッキー以来６０年ぶりとなる３試合連続完封で開幕４連勝を飾った。５月までの４完封は１９６９年の若生智男以来５７年ぶりと快挙ずくめ。五回以降は完全投球で自己最長の３２イニング連続無失点、防御率は驚異の０・２１となった。チームは連敗を２で止め、９連戦を５勝４敗で締めくくり、首位を堅持し