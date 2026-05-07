元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーの交友関係の広さにフォロワーが驚いた。７日までにインスタグラムで「美姫さんと５０ＴＡのライブへ」とプロフィギュアスケーター・安藤美姫さんとライブ会場で撮影舌２ショットをアップ。中川アナは白のタンクトップ姿だ。そして「会場の一体感がすごくて楽しかった。ライブ前にお茶、終わってからの夜ごはん。丸１日ご一緒できて幸せでした」とつづった。この投稿には「美姫さん