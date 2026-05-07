大西洋でハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は6日、カナリア諸島に向かって出発しました。到着には3日から4日かかる見通しです。運航会社によりますと、クルーズ船は日本時間7日未明にカーボベルデを出発し、北へ向かっているということです。船に残る乗客・乗員は全員無症状だとされていますが、運航会社は、追加の医療スタッフ3人を乗船させたとしています。カナリア諸島に到着するまで、3日から4日かかる見通し