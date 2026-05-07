UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準決勝 バイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマンの第2戦が、5月7日04:00にアリアンツ・アレーナにて行われた。 バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、ジャマル・ムシアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（