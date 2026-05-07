現地５月６日開催のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、伊藤洋輝が所属するドイツの強豪バイエルンと前回王者のパリ・サンジェルマンが前者の本拠地アリアンツ・アレーナで激突した。５−４の撃ち合いとなった第１レグはパリが制したなか、第２レグは開始３分にいきなり動く。先制したのはパリSG。左サイドを抜け出したクバラツヘリアの折り返しにデンベレがダイレクトで合わせてネットを揺らした。これで２戦合計６