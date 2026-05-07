久々のチャーチルダウンズC8着をひと叩きしたアンドゥーリルは1週前追いに続き、新コンビの岩田望が騎乗した。CWコース単走で6F82秒6〜1F11秒4を馬なりでマーク。鞍上は「動きはいい。先週はメンコを着けて、あんまりだったけど、今朝は外していい感じでした」と好感触を伝える。「あとは当日のテンション。自分の走りができれば、勝ち負けだと思います」と意気込んだ。