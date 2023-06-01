◇インターリーグドジャース−アストロズ（2026年5月6日ヒューストン）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が6日（日本時間7日）のアストロズ戦前に取材対応。前日に投手専念で先発登板し7回2失点と好投も、この日キャリアワースト24打席連続無安打中ながら「1番・DH」で先発出場する大谷翔平投手について、「彼は打ちたがっている。彼がラインアップにいる方がいいチーム」と明かした。チームは7日（同8日）は移