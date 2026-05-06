米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油-231.3万（4億5718万） ガソリン-250.4万（2億1980万） 留出油 -129.4万（1億0234万） （クッシング地区） 原油-64.8万（2912万） ＊（）は在庫総量