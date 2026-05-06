ロックバンド「Ｂ’ｚ」が、６月１１日に開幕し、日本テレビ系で放送される「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」でテーマソングを担当することが６日、同局より発表された。「Ｂ’ｚ」がＷ杯のために書き下ろした渾身の楽曲。今大会はカナダ、アメリカ、メキシコの北中米３か国で開催され、史上最大規模となる夢舞台で、勇気と希望を見せてくれる選手たちを彩るサウンドが日本中を熱狂の渦に巻き込む。松本孝弘と稲葉浩志は「