歌舞伎俳優中村獅童（53）が6日までにインスタグラムを更新。長男陽喜（8）と次男夏幹（5）のリクエストで、回転ずしチェーンのスシローに行ったことを投稿した。獅童は、陽喜、夏幹が満面の笑みを浮かべるスリーショットをアップし「こどもの日は、ハルナツリクエストで大好きなスシローへ」と記した。3人のそっくりの笑顔に「わんぱく3兄弟」の声や「最強で最高の癒やし」などのコメントが寄せられた。