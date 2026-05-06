6日午後5時過ぎ、新潟市中央区上大川前通の国道7号で、路線バスと10代女性が乗った自転車が接触しました。女性は右ひじ、右下腿部などをケガして救急搬送されました。バスの乗客や運転手にケガはないということです。警察が事故の原因を調べています。