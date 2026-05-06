6日朝、磐越自動車道で北越高校の生徒を乗せたマイクロバスが道路脇のガードレールなどに衝突し、乗っていた男子ソフトテニス部の生徒1人が死亡しました。 6日午前7時40分ごろ、福島県郡山市の磐越道上りで新潟県胎内市に住む無職の男性(68)が運転するマイクロバスが道路脇のガードレールなどに衝突しました。乗っていたのは。北越高校男子ソフトテニス部の生徒20人で、17歳の男子生徒が死亡したほか