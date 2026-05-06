1997年から続く週刊少年ジャンプ連載の漫画『ONE PIECE』を冒頭「東の海(イースト・ブルー)編」第1話から再アニメ化する『THE ONE PIECE』が、2027年2月からNetflixにて世界配信されることが決定しました。「THE ONE PIECE」コンセプトアート公開！そして2027年2月に配信決定！ | ニュース | ONE PIECE.com（ワンピース ドットコム）https://one-piece.com/news/79329/index.html／#THEONEPIECENetflixにて2027年2月世界配信決