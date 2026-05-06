レースクイーンでタレントの酒井ゆりや（27）が6日、インスタグラムを更新。静岡・富士スピードウェイで開催された2026スーパーGT第2戦でのレースクイーン活動を報告した。「今回もTEAM TOM'Sの応援ありがとうございました！」と感謝を示し、「37号車は結果的にはリタイアでしたが、13番手からのすごい追い上げめちゃめちゃかっこよかったですよね」とし、「この調子でいけば表彰台姿が見られそうでワクワクしています！」。また、