私生活があまり表に出ない男性俳優たち。突然の結婚発表にギャップや意外性を感じる人も多いかもしれません。All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚発表に驚いた50代男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：木村拓哉／85票2位にランクインしたのは、木村拓哉さんです。アイド