結婚発表に驚いた「50代男性俳優」ランキング！ 2位「木村拓哉」を抑えた圧倒的1位は？
私生活があまり表に出ない男性俳優たち。突然の結婚発表にギャップや意外性を感じる人も多いかもしれません。
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚発表に驚いた50代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、木村拓哉さんです。アイドルグループ「SMAP」として活躍。月9ドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系／1996年）が社会現象になるなど、人気絶頂の28歳の時に、歌手の工藤静香さんとの結婚を発表しました。2人の娘を授かり、長女のCocomiさんはフルート奏者、次女のKōki,さんは俳優やモデルとして活動しています。
最近では、木村さんが主演を務めた人気シリーズ『教場』の最新作前編『教場Reunion』（1月1日／Netflix）が配信され、後編『教場Requiem』（2月20日）が劇場公開。冷徹な鬼教官を演じる姿が再び話題を呼んでいます。
回答者からは「当時すごいニュースになった、日本中が話題でもちきりだった」（50代回答しない／大阪府）、「あまりに早すぎる結婚だったから驚きました」（30代女性／兵庫県）、「結婚しちゃダメな雰囲気があったから」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、福山雅治さんです。シンガーソングライターや俳優、写真家、ラジオパーソナリティーなど、多方面で活躍。2015年に、俳優の吹石一恵さんと結婚しています。
福山さんは、1月スタートの全国アリーナツアー『WE'RE BROS. TOUR 2026 DOME LIVE 龍、涼風至』の真っ最中。9月9日には、約5年9カ月ぶりとなる13thオリジナルアルバムがリリースされることも決定し、アーティスト活動が勢いに乗っています。
回答コメントでは「ネットニュースを見て過去一驚いたから」（40代女性／兵庫県）、「女性に興味なさそうだったから」（20代女性／栃木県）、「あまりプライベートを話す印象がないので驚きました」（40代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚発表に驚いた50代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：木村拓哉／85票
2位にランクインしたのは、木村拓哉さんです。アイドルグループ「SMAP」として活躍。月9ドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系／1996年）が社会現象になるなど、人気絶頂の28歳の時に、歌手の工藤静香さんとの結婚を発表しました。2人の娘を授かり、長女のCocomiさんはフルート奏者、次女のKōki,さんは俳優やモデルとして活動しています。
回答者からは「当時すごいニュースになった、日本中が話題でもちきりだった」（50代回答しない／大阪府）、「あまりに早すぎる結婚だったから驚きました」（30代女性／兵庫県）、「結婚しちゃダメな雰囲気があったから」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位：福山雅治／128票
1位にランクインしたのは、福山雅治さんです。シンガーソングライターや俳優、写真家、ラジオパーソナリティーなど、多方面で活躍。2015年に、俳優の吹石一恵さんと結婚しています。
福山さんは、1月スタートの全国アリーナツアー『WE'RE BROS. TOUR 2026 DOME LIVE 龍、涼風至』の真っ最中。9月9日には、約5年9カ月ぶりとなる13thオリジナルアルバムがリリースされることも決定し、アーティスト活動が勢いに乗っています。
回答コメントでは「ネットニュースを見て過去一驚いたから」（40代女性／兵庫県）、「女性に興味なさそうだったから」（20代女性／栃木県）、「あまりプライベートを話す印象がないので驚きました」（40代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)