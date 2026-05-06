お笑いタレントのエハラマサヒロ（43）が6日、Xを更新。鬼越トマホークの良ちゃんから「全芸人に嫌われてる」とXでいじられた件について、改めて言及した。最近「全芸人に嫌われてる〇〇」「全芸人に好かれている〇〇」などの書き出しでXに定期的にネタを投稿している鬼越の良ちゃんは4月30日、「全芸人に嫌われてるエハラマサヒロの良いところはSOUL’d OUTのモノマネが神」とポストし、笑いを誘った。これをうけ、エハラは同日