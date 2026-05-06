ママタルト（檜原洋平、大鶴肥満）が、きょう6日放送の『これ余談なんですけど…』（後11：10〜※関西ローカル）に出演する。【動画】「12食ぐらい食べている」驚きの事実をぶっちゃけるママタルト大鶴肥満かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。今夜は、的場浩司、田辺智加、ママタルトが来店。食のこだわりが強すぎるグルメモンスターたちが、衝